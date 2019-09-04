Зеленский назначил замом Богдана волонтерку

Анна Коваленко стала замом Богдана / Скриншот

В среду, 4 сентября, глава украинского государства Владимир Зеленский, который ранее наложил вето на закон о химической кастрации для педофилов, подписал указ об увольнении с должности заместителя главы Администрации президента Валерия Кондратюка.

"Уволить Кондратюка Валерия Витальевича с должности заместителя главы Администрации президента Украины", - говорится в указе президента №652/2019.

При этом Зеленский своим следующим указом на должность заместителя руководителя Офиса президента Анну Коваленко.

Отметим, Анна Коваленко в свое время была командиром сотни на Майдане, с началом войны - волонтером и консультантом Министерства обороны Украины. На сегодняшний день является народным депутатом от партии Слуга народа. К слову, Коваленко была 34-м номером в спсике партии Слуга народа.

Читайте такжеЗеленский назначил дочь своего преподавателя в Антимонопольный кабинетНапомним, ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал скандал вокруг отдыха главы Офиса президента Андрея Богдана во Франции в День независимости Украины.

Свое мнение глава государства высказал в эксклюзивном интервью телеканалу 1+1.

"Во-первых, что там было – Богдан ушел в отпуск, я даже не знал, куда он едет, это не мое дело. Он ушел в отпуск, и это было не 24-го. Это важно понимать, что он не приехал именно в День Независимости в Сен-Тропе. Он поехал за 4 или за 5 дней. Это его отпуск официальный. Мы договорились – я подписал отпуск, есть бумаги. Он на 24-ое был приглашен на свадьбу к своему товарищу или кому-то, я не знаю этих людей", - сказал Зеленский.