Проснутся в другой стране: евродепутат дала украинцам неутешительный прогноз

Виола фон Крамон-Таубадель не исключает возможности следующего Майдана / Фото Укринформ

Вице-президент комитета ассоциации Украина - ЕС и депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель заявила что украинский президент Владимир Зеленский выстраивает вертикаль власти. По ее словам, "это очень страшно", и "через два года народ проснется в полностью другой системе и будет этим шокирован".

Евродепутат уверена, что необходим механизм сдерживания и противовеса, потому что именно так работает демократия.

"Это не об одной власти. В противном случае он (президент, - ред.) может разогнать парламент, судебную систему, средства массовой информации и будет решать, как маленький диктатор. Это не то, чего вы хотите в демократии... То, что он пытается развивать, концентрируя власть, это опасно", - сказала евродепутат в интервью Интерфакс-Украина.

Европейский политик не исключает возможности следующего Майдана, причем он не будет мирным.

"В стране должен быть сильный парламент. То, что мы видим, так это своего рода слепое голосование. Слишком многое на кону, слишком многое можно потерять. И если люди не будут удовлетворены, я имею в виду тех, кто возвращается с войны, тех, у кого есть оружие - следующий Майдан не будет мирным. Это может быть ужасно ", - отметила фон Крамон-Таубадель.

Напомним, еще в августе глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил о том, что в Верховной Раде 9-го созыва, несмотря на пропрезидентское большинство, диктатуры не будет.

Политический аналитик Александр Кочетков считает, что Владимиру Зеленскому без нового типа диктатуры не победить "теневое государство".