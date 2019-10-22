  1. Главная
  3. Политика

Проснутся в другой стране: евродепутат дала украинцам неутешительный прогноз

22 октября 2019, 09:38

Виола фон Крамон-Таубадель сичтает опасными попытки Владимира Зеленского концентрировать власть в своих руках.

Виола фон Крамон-Таубадель
Виола фон Крамон-Таубадель не исключает возможности следующего Майдана / Фото Укринформ

Вице-президент комитета ассоциации Украина - ЕС и депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель заявила что украинский президент Владимир Зеленский выстраивает вертикаль власти. По ее словам, "это очень страшно", и "через два года народ проснется в полностью другой системе и будет этим шокирован".

Евродепутат уверена, что необходим механизм сдерживания и противовеса, потому что именно так работает демократия.

"Это не об одной власти. В противном случае он (президент, - ред.) может разогнать парламент, судебную систему, средства массовой информации и будет решать, как маленький диктатор. Это не то, чего вы хотите в демократии... То, что он пытается развивать, концентрируя власть, это опасно", - сказала евродепутат в интервью Интерфакс-Украина.

Европейский политик не исключает возможности следующего Майдана, причем он не будет мирным.

"В стране должен быть сильный парламент. То, что мы видим, так это своего рода слепое голосование. Слишком многое на кону, слишком многое можно потерять. И если люди не будут удовлетворены, я имею в виду тех, кто возвращается с войны, тех, у кого есть оружие - следующий Майдан не будет мирным. Это может быть ужасно ", - отметила фон Крамон-Таубадель.

Напомним, еще в августе глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил о том, что в Верховной Раде 9-го созыва, несмотря на пропрезидентское большинство, диктатуры не будет.

Политический аналитик Александр Кочетков считает, что Владимиру Зеленскому без нового типа диктатуры не победить "теневое государство"

Майдан диктатор Владимир Зеленский новости Украины Виола фон Крамон-Таубадель
Сейчас вы просматриваете новость «Проснутся в другой стране: евродепутат дала украинцам неутешительный прогноз». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:00
"Кузькину мать": правнучка "придурка" и "мудака" Хрущева отреагировала на письмо Кеннеди
10:57
"Закончить войну в головах": Сивохо рассказал о планах на новой должности в СНБО Видео
10:53
"Не скрываю, что я дебил": Милованов ответил Коломойскому
10:39
В Полтавской области застрелился депутат
10:37
Новый транш МВФ: о чем молчит Маркарова мнение
10:32
"Потрясение на валютном рынке": эксперт спрогнозировал курс доллара до конца года Видео
10:27
Крушение вертолета на Полтавщине: появились ужасные детали гибели бывшего министра Кутового Фото Видео
10:11
Врежут морозы: синоптик рассказала о погоде в Киеве в начале ноября Видео
10:10
Помпео жестко распек Турцию из-за Сирии и пригрозил военной силой
10:00
Зеленский поучаствовал в церемонии интронизации императора Японии Нарухито Фото Видео
09:52
Макрон позвонил Путину по поводу Нормандского формата: детали разговора
09:38
Проснутся в другой стране: евродепутат дала украинцам неутешительный прогноз
09:28
Гладковского допросили в НАБУ перед выходом из СИЗО Видео
09:22
Возрождение империи: Путин послал Украине четкий сигнал мнение
09:03
Гороскоп на сегодня: кому грозит "удар под дых", а кому ждать светлую любовь
09:00
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 8 выпуск 3 сезон - 18-10-2019 Видео
08:59
"Все свелось к распилу грантов": Тодуров объяснил суть медреформы в Украине
08:55
Под Киевом ДТП закончилось перестрелкой, один человек ранен
08:37
Стоит делать запасы: в Украине значительно подскочат цены на гречку Видео
08:35
"Ударил в штангу": почему упал рейтинг Зеленского, и что будет дальше мнение
08:34
В Одесской области подростки изнасиловали 12-летнего школьника Видео
08:15
Рябошапка намекнул на уголовные дела против "слуг народа" Видео
07:44
У Зеленского "слуг народа" хотят проверить на детекторе лжи - нардеп
07:22
"Скоро я всем надоем": Сенцов планирует создать правозащитную организацию
07:02
Из-за густого тумана в аэропорту Киев отменили несколько рейсов
06:59
Чем Украина заплатит за новый транш МВФ мнение
06:39
Ужасные подарки: названы вещи, которые нельзя дарить
06:34
"Подушечки, стиль собачки": Алина Гросу завела сеть огромной грудью
06:20
Астролог сказал, какие самые опасные болезни грозят Близнецам
05:59
Витамин D: эксперты рассказали, стоит ли зимой принимать "солнце в таблетках" Видео
05:34
Модная коса в стиле бохо: как заплести самую красивую косу 2019 - фото Фото Видео
04:50
Семья Гонтаревой скрыла сумму убытков от сгоревшего дома
04:02
Беззаботный интим: эксперт рассказала о правилах секса без обязательств
03:16
Чем заменить свежие овощи зимой: диетолог дала дельные советы Видео
02:34
В Николаеве в неожиданном месте нашли череп человека, опубликованы фото Фото
02:18
"Подсисничек, киси": Участница Топ-модель по-украински показала грудь и завела сеть
01:46
Диетолог разъяснила, как правильно набрать вес
01:31
В России посоветовали НАТО купить учебники по истории
01:10
Постельные опасения: топ-3 самых сильных мужских страхов в сексе
00:55
Цукерберг обвинил Россию во вмешательстве в выборы в США: в Кремле ответили
00:27
22 октября – праздник Божьей Матери и день Якова: что делать, чтоб деньги были Видео
00:08
"Можно поздравить": российская певица получила украинское гражданство Видео
00:00
"Дебилка и невменяшка": Коломойский прошелся по обиженной на шутку Гонтаревой
21 октября, понедельник
23:42
Вертолет чудом не рухнул на дома: подробности гибели Кутового Видео
23:16
Эксперты назвали страны с самым богатым населением
22:49
В России начинают регулярно проводить занятия по изоляции Рунета
22:24
В Украине умер известный парламентский фотограф
21:52
МИД Германии отказывается признавать Голодомор геноцидом - СМИ Видео
21:50
ЧП в Борисполе: из-за выброса вредных веществ не работают терминалы
21:30
Великі Вуйки 2019: смотреть онлайн 9 и 10 серию нового сериала Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять