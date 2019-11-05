"Порошенко соберет майдан": Гордон прикинул, когда свергнут Зеленского

Когда свергнут Зеленского и соберет ли Порошенко новый майдан – Гордон / УНИАН

Украинский журналист Дмитрий Гордон поделился своим мнением, когда свергнут Владимира Зеленского с поста президента Украины.

По его мнению, на данный момент таких ресурсов нет ни у кого.

"Никто не свергнет его сейчас, нет силы, способной свергнуть", – заявил Гордон в интервью российскому изданию Комсомольская правда.

Он уверен, что "никаких нет предчувствий и никаких нет предпосылок для того, чтобы Зеленского кто-то свергнул".

Читайте такжеПочему Зеленский повторит путь Порошенко"Вот, говорят, Порошенко соберет майдан. Никто ничего не соберет. Никакой майдан сегодня не соберется. У Зеленского высочайший уровень доверия и высочайший уровень поддержки. Поэтому, Лукаш верить – это тоже… Я не верю в то, что она говорит. Лукаш – это соратница Януковича верная. Поэтому у нее свои есть какие-то соображения так говорить", – резюмировал Гордон.

Ранее Гордон поплакался росСМИ о состоянии Зеленского. По его словам, президента окончательно измучила работа.

"Измученный человек работой. Это видно. Синяки под глазами. Недоспавший, недоевший", – так описал Гордон состояние украинского лидера.

Напомним, в Госдуме России заговорили о свержении Зеленского. По словам Бальбека, в случае попыток силового свержения или "быстрого госпереворота" ничего хорошего ждать не придется.

Перед этим президент Беларуси Александр Лукашенко встал на защиту Зеленского. Он призвал поддержать новую власть в Украине.