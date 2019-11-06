Зеленский назначил внештатным советником американского адвоката

Эндрю Роман Мак / Фото 24tv.ua

Президент Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником американского юриста, руководителя офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне Эндрю Романа Мака.

Указ №807 от 5 ноября опубликован на сайте президента.

"Назначить Эндрю Романа Мака Советником Президента Украины, вне штата (по согласию)", - говорится в документе.

Эндрю Роман Мак родился в Нью-Йорке, свидетельство адвоката получил от Верховного суда Пенсильвании в США в 2000 году. В 2010 году газета Kyiv Post включила его в список самых успешных эмигрантов в Украине. По данным журналистов, в 2002 году Мак был нанят PricewaterhouseCoopers на должность старшего юриста в киевском отделении компании.

Мак намеревался остаться в Украине на два года, но в 2004 году ему предложили сотрудничество с компанией Magisters. По его словам, Оранжевая революция заставила его остаться в Украине на более долгий срок.

Мак также работал в адвокатском объединении Юридическая фирма АСТЕРС в Киеве.

Эндрю Роман Мак специализируется на сопровождении международных сделок с участием США, Украины и стран СНГ, является экспертом в области сделок по слиянию и поглощению, в сфере корпоративного и антимонопольного права.

Напомним, 1 ноября президент Владимир Зеленский назначил Игоря Сопеля на должность председателя Тернопольской облгосадминистрации и представил его активу области.

25 октября Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая главой Луганской областной государственной администрации.