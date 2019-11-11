"Зеленский – не Пиночет": эксперт дал прогноз, скатится ли Украина в авторитаризм

Семен Глузман считает, что голосование за Зеленского было голосованием ненависти к Порошенко / УНИАН

Президент Ассоциации психиатров Украины, известный правозащитник Семен Глузман, который ранее дал оценку поведению президента во время конфликта с добровольцами в Золотом, высказал свое мнение относительно того, сможет ли Владимир Зеленский оправдать надежды украинцев.

Правозащитник считает, что впечатляющая поддержка Зеленского на президентских выборах была результатом того, что украинцы голосовали против Петра Порошенко.

"(…) голосование за Зеленского было голосованием ненависти к Петру Алексеевичу (Порошенко, - Главред). Протестное голосование, вот и все", - сказал правозащитник в интервью Украинской правде.

При этом Глузман назвал одну из проблем Зеленского – отсутствие диалога с людьми.

"Сможет ли Зеленский? Может быть. Он многое в себе меняет. Видно же. Он заговорил по-украински. Но Зеленский должен научиться говорить со мной и с вами. То, что он 14 часов провел с практическим отсутствием ответов на самые серьезные вопросы – это, конечно, мировой рекорд. Почему с формулой Штайнмайера такой гнев произошел? Зеленский же с нами не разговаривает. Он разговаривает с Макроном, он разговаривает с Трампом, еще с кем-то. А я хочу, чтобы он со мной разговаривал. Когда ведутся переговоры о серьезных вещах, я не должен все знать. Но я хочу, чтобы со мной общались", - сказал правозащитник.

При этом Глузман не исключает, что авторитаризм в Украине может стать одним из вариантов выхода из ситуации.

"Может быть авторитаризм по пути де Голля. Он же был авторитарный деятель, он спас Францию. А может быть по пути Пиночета. Но Пиночет в Украине не получится. Зеленский – не Пиночет. Если впереди развал государства, то ничего особенно страшного в авторитаризме нет", - отметил президент Ассоциации психиатров Украины и пояснил, что такое авторитаризм в его понимании.

"Авторитаризм в моем понимании – не авторитаризм одного человека или двух. Это авторитаризм права. Вот такой авторитаризм меня устраивает", - заявил Семен Глузман.

Напомним, президент Ассоциации психиатров Украины, известный правозащитник Семен Глузман назвал главный козырь, который может "разыграть" президент Владимир Зеленский.

Как сообщал Главред, 10 октября в фудмаркете Kyiv Food Market президент Владимир Зеленский провел пресс-марафон. Он побил мировой рекорд и стал самой продолжительной пресс-конференцией из всех, которые когда-либо проводились в истории. Основные тезисы пресс-марафона Зеленского можно почитать тут.