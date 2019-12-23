"Сами должны инициировать": в России назвали условие для отмены санкций против Украины

Россия готова отменить санкции против нашей страны, но лишь при одном условии.
В Российской Федерации согласны рассмотреть отмену санкций против Украины. Это может произойти, если Киев инициирует этот процесс.
По информации премьер-министр РФ Дмитрия Медведева, инициатива об отмене санкций должна исходить от Украины. Он также подчеркнул, что Россия остается для Украины крупнейшим торговым партнером.
"Мы же им всегда говорили: хотите, мы даже готовы рассмотреть и вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть какая-то инициатива с вашей стороны, потому что вы их сначала ввели", - отметил Медведев.
Ранее в США назвали условие для отмены санкций против России.
Также напомним, Порошенко "проехался" по газовым соглашениям с Россией.