С вещами на выход: Гончарук обратился к членам НАПК с резким заявлением

Гончарук / УНИАН

Премьер-министр Алексей Гончарук призвал уволиться тех чиновников Национального бюро по предотвращению коррупции, который всего лишь имитируют бурную деятельность.

Об этом глава Кабмина заявил, представляя нового главу НАПК - Александра Новикова.

"Человеку, который борется с коррупцией на топ-должностях, точно будет нелегко. Но в профессиональной компетентности господина Новикова не сомневаюсь - уверен, что у него получится обеспечить честную, прозрачную и, самое главное, эффективную работу ведомства. У руководителя НАПК должна быть нулевая толерантность к коррупции! Так же, как и у остальных работников Агентства", - цитирует Кабмин премьера.

Гончарук обратился ко всем работникам НАПК.

"Все те, кто имитируют бурную деятельность, делают вид, что насыщено работают и проверяют информацию для "галочки" - не тратьте наше время, пишите заявление на увольнение сразу!", - сказал он.

Ранее Главред писал, что Кабмин назначил временно исполняющего обязанности главы НАПК.

Также напомним, что новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) избрали Александра Новикова. Его кандидатуру поддержали все 6 членов конкурсной комиссии.