Журналист раскрыл, как Зеленский и Слуга народа ответят на отставку Гончарука

Отставка Алексея Гончарука не будет принята Владимиром Зеленским и Слугой народа, поделился журналист / УНИАН

Президент Владимир Зеленский и фракция его партии Слуга народа не примут отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра.

Такое решение является согласованным, поделился в Facebook главред Цензор.Нет Юрий Бутусов, ссылаясь на источники издания.

По данным журналиста, глава государства решит уволить Гончарука только в случае резкого падения своего рейтинга и рейтинга Слуги народа.

"Гончарук написал обращение к президенту, президент примет пас и ответит. Хотя по закону, обращение об отставке адресуется парламенту - но видно, спланирована информационная игра, отрабатывается тема перед анонсированной совместной поездкой в Давос…", - добавил Бутусов.

Напомним, в Сети появились аудиозаписи, на которых якобы записан разговор Алексея Гончарука с рядом членов правительства. Глава Кабмина якобы признал, что является дилетантом в вопросах экономики.

Позже - 17 января - стало известно, что Гончарук написал заявление об отставке с должности премьера и передал его на рассмотрение Владимиру Зеленскому. В нашей стране решение об отставке премьера принимает Верховная Рада.