"Шоу и шантаж": эксперт объяснил, почему Гончарук не должен был остаться премьером

Зеленский / Reuters

Владимир Зеленский сделал ошибку, оставив Алексея Гончарука в кресле премьер-министра, заявил политолог Константин Бондаренко.

"Сегодня Владимир Зеленский сделал одну из первых крупных ошибок - он оставил Гончарука на посту премьера. Речь не о том, как я отношусь к Гончаруку - мое отношение к нему совершенно спокойное, без положительных или отрицательных эмоций, просто никакое", - написал Бондаренко на странице в Facebook.

Политолог считает, что в первую очередь кто-то должен был понести ответственность за высокие зарплаты чиновников - ведь высокие заработки политиков уже успели получить резонанс в обществе.

"Зарплаты уже создали соответствующее реноме правительства, как бы чиновники не оправдывались. Если президент оставляет Гончарука - он делит с ним ответственность (именно так воспринимается это в целом)", - отметил эксперт.

Также Кость Бондаренко назвал "шантажем" заявление Гончарука об отставке и назвал все происходящее сегодня "шоу".

"Заявление Гончарука носило характер своеобразного шантажа (если бы Гончарук действительно хотел в отставку, то не устраивал бы публичное шоу и писал бы заявление по назначению). Оставив Гончарука на должности, Зеленский дал сигнал всем остальным членам команды: ничего не бойтесь, никого не уволю. То есть, продемонстрировал слабину", - сообщил политолог.

Также Кость Бондаренко выразил разочарование тем, что президенту не удалось использовать появившийся шанс и "заменить профанов на професионалов".

Ранее политолог назвал "кукловодов" украинских ультраправых.