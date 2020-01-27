Зеленский уволил Витренко / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский прекратил полномочия исполнительного директора группы Нафтогаз Украины Юрия Витренко в должности члена наблюдательного совета государственного концерна Укроборонпром.

Согласно указа №23 от 25 января было внесено частичное изменение в статью 1 указа Президента от 7 октября № 734 "О членах наблюдательного совета Укроборонпрома в части прекращения полномочий члена набсовета концерна Витренко.

Другие подробности не уточняются.

Читайте такжеВитренко прокомментировал скандал из-за премий себе и КоболевуНапомним, ранее заместитель гендиректора Укроборонпрома Мустафа Найем рассказал, что в государственном концерне Укроборонпром за все время существования - за последние 10 лет - украли почти миллиард гривен, - около 300 тысяч гривен ежедневно выводили в офшоры и раскладывали по частным карманам.

По словам Найема, за полгода работы новое руководство госконцерна обнаружило и передало правоохранителям материалы, по которым уже возбуждено 85 производств.