Зеленский дал тревожный прогноз относительно отношения украинцев к членству в ЕС

Владимир Зеленский дал интервью The Guardian / скриншот theguardian.com

Если Украина не станет членом Евросоюза в течение ближайших лет, то украинцы могут разочароваться в этой идее. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что европейские лидеры говорят о том, что Украину ждут в ЕС. Однако со временем люди перестают верить словам и смотрят на поступки.

"Поэтому, конечно же, мне хочется, чтобы эта парадигма стала реальностью. Потому что если Украину не будут, условно, 20 лет брать в Европейский Союз, не будут видеть равноправным членом, если это будет затяжной, длительный период, люди сами по себе будут разворачиваться, потому что они будут разочаровываться", - сказал Зеленский в интервью The Guardian.

При этом он уточнил, что украинцы будут разворачиваться не на Восток, а "внутри страны".

Зеленский также высказал мнение, что должно быть не требование "сделай – возьмем", а список определенных условий для всех стан, которые хотят стать членом Евросоюза.

"Верховенство права, демонополизация, человеческая жизнь в основе, равенство, свобода - все принципы должны быть выписаны для любой страны, чтобы она могла быть членом Европейского Союза, если она хочет", - считает президент Украины.

Напомним, 7 февраля 2019 года Верховная Рада утвердила изменения в Конституцию касательно курса Украины на членство в Евросоюзе и НАТО.