В Украине открыли рынок земли: Арахамия анонсировал еще пять земельных законов

Арахамия рассказал о пяти земельных законах / УНИАН

Закон "Об обороте земель" является только одним из шести законопроектов земельной реформы, заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

По его словам, депутаты должны рассмотреть еще пять законопроектов.

"Мы изначально предупреждали, что рынок земли - это шесть законов. А это был только первый закон. Там и закон об объединении геокадастровых данных для того, чтобы убрать эти схемы. Это когда один и тот же участок, который находился на пограничной территории, в одном селе оформлен как один акт, в другом тот же участок как другой акт. Чтобы разобраться с этими вещами есть другие законопроекты, которые нужно принять", - заявил Арахамия в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

При этом Арахамия подчеркнул, что права украинцев в процессе открытия рынка земли не будут ущемлены.

Читайте такжеВ Слуге народа озвучили сроки референдума о продаже землиНапомним, депутаты Верховной Рады 31 марта на внеочередном заседании парламента большинством голосов поддержали открытие рынка земли.

За свободную продажу земли в стране отдали голоса 259 народных депутатов. Слуга народа — 206, Европейская солидарность — 23, Голос — 13, Доверие — 12, внефракционные — 5. Рынок земли начнет работать с июля 2021 года.

Обсуждение закона об открытии рынка земли длилось в парламенте свыше 16 часов. Депутаты рассмотрели и отклонили более ста поправок. Голосование состоялось лишь после того, как в зал заседаний Верховной Рады пришел президент Владимир Зеленский.