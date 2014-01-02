Завтра – последний день амнистии арестованных за штурм Банковой

В пятницу, 3 января, в 10.00 Печерский райсуд Киева начнет рассматривать дело Ярослава Притуленко, единственного из девяти задержанных 1 декабря на Банковой активистов, который остается под арестом.

Об этом защитник Притуленко Виталий Касько рассказал "Украинской правде".

3 января, в сущности, это последний рабочий день, когда может быть применен закон "Об устранении негативных последствий и недопущения преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний".

Согласно документу, действия Притуленко и других участников акций протеста и массовых мероприятий декриминализированы. Закон также обязывает закрыть все раньше открытые уголовные дела и производства против активистов в течение 10 дней, то есть до 4 января.

"Таким образом, завтра последний рабочий день для его применения. Если суд не закроет дело и не освободит Притуленко, это будет означать, что власть игнорирует принятый конституционным большинством закон", - объясняет Касько.

Кроме Притуленко, Печерский суд будет рассматривать дела и Владимира Кадуры, которого подозревают в управлении грейдером, Андрея Дзиндзи, активиста Дорожного контроля, и Виктора Смолия, адвоката Дзиндзи.

Касько убежден, что с 26 декабря 2013 года Притуленко и другие арестованные, которые подпадают под действие этого Закона, находятся под стражей незаконно.

"Умышленное промедление правоохранителей с освобождением из-под стражи лиц, действия которых декриминализировано, свидетельствует об их желании отомстить за активную гражданскую позицию во время событий 1 декабря 2013 года, отстаивание своих прав в криминальном производстве и попытки привлечь к уголовной ответственности сотрудников милиции, которые применяли физическое и психическое насилие в процессе задержания и расследования", - убежден адвокат.

Ранее "Главред" сообщал, что 21-летний Притуленко остается в заключении, ведь против него играет то, что при задержании он был в защитной экипировке. Кроме этого, в его рюкзаке нашли бутылку с бензином, нож и пневматический пистолет. Однако все это не запрещено законом, а защитная экипировка объясняется тем, что Притуленко увлекается экстремальными видами спорта.