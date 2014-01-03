Суд перенес рассмотрение дела арестованного за штурм Банковой на неделю – закон не действует

Сегодня, 3 января, Печерский суд столицы перенес рассмотрение дела Ярослава Притуленко, единственного из девяти задержанных 1 декабря под Банковой активистов, который остается под арестом, на 8 января. Самого Притуленко в зале заседания суда не было.

Заседание суда длилось не более 5 минут, пишет "Украинская правда".

Ни один представитель Генеральной прокуратуры тоже не явился.

Адвокаты убеждены, что дело можно было рассматривать в пятницу, но судья Кристина Гладун принял решение о переносе заседания на 17 часов 8 января.

По мнению правозащитников, власть игнорирует принятый конституционным большинством закон "Об устранении негативных последствий и недопущения преследования и наказания по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний".

Согласно этому документу, действия Притуленко и других участников акций протеста и массовых мероприятий декриминализированы.

Закон обязывает закрыть все ранее открытые уголовные дела и внедрения против активистов в течение 10 дней есть до 4 января.

Напомним, защитник Притуленко Виталий Касько ранее заявлял, что 3 января, по сути, это последний рабочий день, когда может быть применен этот закон.

Касько убежден, что с 26 декабря 2013 года Притуленко и другие арестованные, которые подпадают под действие этого Закона, находятся под стражей незаконно.

Ранее "Главред" сообщал, что 21-летний Притуленко остается в заключении. При задержании он был в защитной экипировке. Кроме этого, в его рюкзаке нашли бутылку с бензином, нож и пневматический пистолет. Однако все это не запрещено законом, а защитная экипировка объясняется тем, что Притуленко увлекается экстремальными видами спорта.