Патриарх Филарет напомнил власти, что она должна защищать добро, и объяснил, почему стоит Майдан

Глава УПЦ КП, патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет считает, что Майдан стоит потому, что "народ хочет справедливости".

Об этом он заявил в интервью 5 каналу, сообщает Украинская правда.

"Ожидали, что будет подписание (соглашения с ЕС), а этого не произошло. Студенты поднялись на сопротивление, а их избили. И народ это возмутило", – пояснил Филарет.

При этом, по его словам, "справедливость требует наказания, а христианство – прощения".

"Поэтому одним надо наказывать, а другим – прощать. Кому наказывать? Тому, кому Бог дал меч. А Бог дал меч власти. Поэтому власть должна наказывать, а церковь – прощать. А простые люди, которые стоят на Майдане – они христиане? Значит, они должны прощать", – резюмировал Филарет.

В то же время, патриарх напомнил о долге власти защищать добро.

"Но власть должна выполнять свои обязанности – защищать добро и наказывать зло. Когда же она добро наказывает, а зло защищает – то такая власть не выполняет свои обязанности", - подчеркнул он.

"Когда бьют – это не Божья воля", – заметил Филарет

Патриарх уверен, что церковь "должна быть вне политики".

"Но она должна быть с народом. И когда народ бьют, она должна народ спасать, давать ему убежище. Неслучайно Михайловский монастырь принял тех, кого зверски избили", – напомнил он.

В этой связи, комментируя заявление патриарха Кирилла о том, что Майданы – это угроза для духовного единства украинцев и русских, Филарет отметил: "Это неправда".

"Если взять идею, которую Кирилл отстаивает – Русский мир – то это не единство, а империя, упакована в красивую упаковку" Русский мир". В действительности же речь идет о создании новой империи. И Таможенный союз – это начало", – отметил Филарет.

По его словам, "правда в том, чтобы исповедовать единую православную веру, и каждый народ будет иметь свою независимую церковь, как того требуют церковные каноны".

Как ранее писал "Главред", по мнению патриарха Филарета, в 2014 году наибольшей опасностью для Украины будет вхождение в Таможенный союз. Это связано с империалистическими намерениями России, которая хочет присоединить к себе Украину, Беларусь, Молдову, Казахстан, Армению и создать империю. Также он считает, что протестующие на Майдане должны стоять до конца для достижения их целей.