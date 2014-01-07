Корчинский назвал Евромайдан симуляцией: его кухня не выиграет битвы

Дмитрий Корчинский, который находится в розыске за организацию беспорядков на Банковой 1 декабря, опубликовал очередные разоблачения бессмысленности, по его мнению, Евромайдана.

Соответствующее сообщение Корчинский опубликовал на своей странице в Facebook.

"Евромайдан – крупнейшая акция протеста в истории Украины. Это хорошо. Плохо то, что Евромайдан может наиболее бессмысленной акцией", - заявил он.

В качестве примера Корчинский наводит историю христианства.

"11 из 12-ти апостолов были казнены. Однако их кости положены в фундамент Церкви. Через две тысячи лет после их "поражения" в своих молитвах к ним ежедневно обращаются миллиарды людей", - напомнил он.

В качестве другого примера публицист напомнил историю Украинской повстанческой армии.

"УПА не победила, однако, ни одна жертва не была ненужной. Вытяжка из крови героев является основным ингредиентом нашей гордости", - отметил Корчинский.

Далее он предложил читателям представить, что "апостолы, подобно нынешним христианам, проявили толерантность к иноверцам. Они бы выжили, получили пенсии, возможно их даже садили бы в президиум во время юбилеев принцепса, или пускали в партер на заседаниях синедриона, но христиансва не возникло бы".

"Представим, что бандеровцы ни разу не выстелили бы, а все время в знак протеста сидели бы в схронах. Мы бы сказали, что герои часто подобны идиотам, но идиоты – не герои", - уверен Корчинский.

Кроме того, он заверил, что "лидеры Майдана осудили методы Корчинского, но не приняли и методов Татьяны Чорновол. Это можно понять: первый в розыске, вторая покалечена".

Также Корчинский призвал "ненасильственно селиться" в Межигорье или резиденции Пшонки.

"Будут арестовывать, бить, запугивать, но как бы хорошо не работала кухня Майдана, она не выиграет битвы", - отметил он.

"Очень хорошо, что Майдан до сих пор держится. Однако бездеятельный Майдан – это бессмысленное поражение. Протест, который не мешает власти, который не вызывает репрессий – симуляция, а не протест", - заявил Корчинский.

В то же время он признал, что не готов к мирному протесту, но признался, что не любит тюрьмы.

"Я, к примеру, не готов к мирному, ненасильственному протесту. Не люблю тюрьму. Пробовал, это противно. Я – человек простоватый, и потому являюсь сторонником примитивной партизанской тактики – "бей и беги", - резюмировал Корчинский.