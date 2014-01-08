Сегодня суд рассмотрит дело последнего арестованного за штурм Банковой

Сегодня, 8 января, Печерский суд столицы будет рассматривать дело Ярослава Притуленко, единственного из девяти задержанных 1 декабря под Банковой активистов, который остается под арестом.

Как известно, предыдущее заседание 3 января длилось не более 5 минут. На него не явился ни один представитель прокуратуры Киева, пишет Украинская правда.

По мнению правозащитников, власть игнорирует принятый конституционным большинством закон "Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний".

Согласно этому документу, действия Притуленко и других участников акций протеста и массовых мероприятий декриминализированы.

Согласно закону суд должен закрыть все ранее открытые уголовные дела и производства против активистов в течение 10 дней, то есть до 4 января.

Напомним, защитник Притуленко Виталий Касько ранее заявлял, что 3 января, по сути, это последний рабочий день, когда может быть применен этот закон.



Касько убежден, что с 26 декабря 2013 года Притуленко и другие арестованные, которые подпадают под действие этого Закона, находятся под стражей незаконно.



Ранее "Главред" сообщал, что 21-летний Притуленко остается в заключении. При задержании он был в защитной экипировке. Кроме этого, в его рюкзаке нашли бутылку с бензином, нож и пневматический пистолет. Однако все это не запрещено законом, а защитная экипировка объясняется тем, что Притуленко увлекается экстремальными видами спорта.