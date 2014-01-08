Пшонка встретился с участниками пикетирования Генпрокуратуры. 

Руководитель Генпрокуратуры Виктор Пшонка начал встречу с нардепами Кужель, Бригинцом и Швайкой, которые пришли пикетировать ГПУ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Александр Бригинец.

Отметим, что в пикетировании Генпрокуратуры приняли участие около 300 человек, которые требовали прекращения преследования активистов Евромайдана.

Стоит отметить, что одновременно происходит пикетирование Министерства внутренних дел и Минздрава.

Активисты требуют от милиции ускорить расследование дела об избиении журналистки Татьяны Чорновол и отчитаться о результатах перед общественностью.

Кроме того, пикетчики Минздрава требовали от ведомства "прекратить давление на лечащих врачей журналистки".