Евромайдан начал пикет Печерского суда, требуя освободить активиста с Банковой

Под зданием Печерского райсуда начался пикет с требованием освободить активиста, задержанного после беспорядков на Банковой.
Активисты Евромайдана пикетирует здание Печерского райсуда, где должно состояться заседание по делу Ярослава Притуленко, задержанного после беспорядков на Банковой 1 декабря.
Об этом сообщает "Украинская правда".
У здания суда собралось около сотни пикетчиков, которые скандируют : "Ярослав, мы с тобой!" и "Свободу невиновным!".
Также люди держат в руках транспаранты и флаги Украины, Демальянса, "Свободы", "Батькивщины".
Среди пикетчиков – народные депутаты оппозиционных партий.
Главное требование участников пикета – освободить Притуленко в зале суда, в соответствии с законом о прекращении преследований участников мирных акций.
Напомним, как сообщал "Главред", сегодня, 8 января, активисты Евромайдана провели пикетирование Генпрокуратуры, а также МВД и Минздрава.
Больше подробностей о событиях Евромайдана смотрите в спецтеме "Главреда".