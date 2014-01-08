Евромайдан начал пикет Печерского суда, требуя освободить активиста с Банковой

Активисты Евромайдана пикетирует здание Печерского райсуда, где должно состояться заседание по делу Ярослава Притуленко, задержанного после беспорядков на Банковой 1 декабря.

Об этом сообщает "Украинская правда".

У здания суда собралось около сотни пикетчиков, которые скандируют : "Ярослав, мы с тобой!" и "Свободу невиновным!".

Также люди держат в руках транспаранты и флаги Украины, Демальянса, "Свободы", "Батькивщины".

Среди пикетчиков – народные депутаты оппозиционных партий.

Главное требование участников пикета – освободить Притуленко в зале суда, в соответствии с законом о прекращении преследований участников мирных акций.

Напомним, как сообщал "Главред", сегодня, 8 января, активисты Евромайдана провели пикетирование Генпрокуратуры, а также МВД и Минздрава.

Больше подробностей о событиях Евромайдана смотрите в спецтеме "Главреда".

Фото: facebook.com/Наталья Соколенко