Суд снова отказался амнистировать арестованного за штурм Банковой

В среду, 8 января, судья Печерского райсуда Киева Кристина Гладун не удовлетворила жалобу защиты задержанного 1 декабря на Банковой активиста Ярослава Притуленко на бездействие прокуратуры и оставила его под стражей.

Соответствующее решение судья вынесла сегодня на заседании суда, сообщает УНИАН.

Таким образом, Притуленко остается под стражей и обвинения с него не сняты.

Под зданием суда собралось около сотни митингующих. Активисты кричали "Ярослав - мы с тобой!", "Свободу невиновным!". Они держали в руках транспаранты и флаги Украины, Демальянса, "Свободы", "Батькивщины".

Участники пикета требовали освободить Притуленко просто в зале суда, в соответствии с законом о прекращении преследований участников мирных акций.

Журналист Наталья Соколенко написала на своей странице Facebook, что в зал суда незаконно не пустили операторов с камерами.

"По закону, пока судья не принял решение о запрете съемки, никто не может запретить журналистам снимать происходящее в суде. На входе не пускает журналистов с телекамерами лейтенант "Грифона" Носенко", - сообщила она.

Ранее "Главред" сообщал, что 21-летний Притуленко остается за решеткой. При задержании он был в защитной экипировке. Кроме этого, в его рюкзаке нашли бутылку с бензином, нож и пневматический пистолет. Однако все это не запрещено законом, а защитная экипировка объясняется тем, что Притуленко увлекается экстремальными видами спорта.

Фото: Facebook Натали Соколенко