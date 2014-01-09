Активисту Автомайдана зеленкой облили дверь квартиры, опубликованы фото

В ночь на 8 января неизвестные облили зеленкой дверь квартиры, в которой зарегистрирован активист Автомайдана и популярный художник Сергей Поярков.

В настоящее время в этой квартире живет его 73-летняя мать, сообщается на странице Автомайдана в Facebook.

В то же время, живущий по соседству координатор Автомайдана Дмитрий Булатов в своем Facebook заметил, что пострадала и его дверь.

"Мне заляпали зеленкой дверь ..... Общая дверь на 3 квартиры попала "под раздачу" так же, как и дверь матери Сергея Пояркова!", – сообщил он.

Напомним, Поярков является одним из активистов Автомайдана ипринимал участие во многих акциях протеста, в том числе, под Межигорьем, где находится резиденция Президента Виктора Януковича.

8 января сам Поярков заявлял, что в следующий раз поездка колонны авто в Межигорье будет неожиданной.

Как ранее писал "Главред", 8 января один из координаторов Автомайдана Дмитрий Булатов сообщил, что активисты этого движения уже составили список из 25 чиновников, которых они собираются посетить.

"У нас есть уже список. Он с каждым днем становится все больше. Я не могу назвать фамилии, но это действительно те "герои", которые будут обласканы нашими визитами: это милиционеры, это прокуроры, это судьи и другие люди", – подчеркнул он.

Фото: facebook.com