Активисту Автомайдана зеленкой облили дверь квартиры, опубликованы фото

Неизвестные облили дверь квартиры, где живет мать Сергея Пояркова.
В настоящее время в этой квартире живет его 73-летняя мать, сообщается на странице Автомайдана в Facebook.
В то же время, живущий по соседству координатор Автомайдана Дмитрий Булатов в своем Facebook заметил, что пострадала и его дверь.
"Мне заляпали зеленкой дверь ..... Общая дверь на 3 квартиры попала "под раздачу" так же, как и дверь матери Сергея Пояркова!", – сообщил он.
Напомним, Поярков является одним из активистов Автомайдана ипринимал участие во многих акциях протеста, в том числе, под Межигорьем, где находится резиденция Президента Виктора Януковича.
8 января сам Поярков заявлял, что в следующий раз поездка колонны авто в Межигорье будет неожиданной.
Как ранее писал "Главред", 8 января один из координаторов Автомайдана Дмитрий Булатов сообщил, что активисты этого движения уже составили список из 25 чиновников, которых они собираются посетить.
"У нас есть уже список. Он с каждым днем становится все больше. Я не могу назвать фамилии, но это действительно те "герои", которые будут обласканы нашими визитами: это милиционеры, это прокуроры, это судьи и другие люди", – подчеркнул он.
Фото: facebook.com