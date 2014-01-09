Азаров заговорил об Ассоциации с ЕС: на весах – существование Украины

Премьер Николай Азаров считает, что Украина должна начать практические переговоры с Евросоюзом об условиях подписания Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли.

Об этом он заявил, открывая заседание правительства, сообщает УНИАН.

"Мы должны начать практические переговоры относительно условий подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и зоне свободной торговли с ЕС. Я поручил под руководством вице-премьер-министра Юрия Бойко провести углубленный секторальный анализ последствий создания этой зоны свободной торговли для отечественной экономики. Нам не нужны предположения", - сказал Азаров.

Он подчеркнул, что с европейскими партнерами необходимо "говорить на языке фактов, цифр, неопровержимых аргументов".

"Потому что на весах – само существование Украины, которая развивает собственную современную экономику, а не экономику других стран. Пренебречь любым риском нельзя. И я убежден, что факты найдут понимание у наших европейских партнеров, когда мы положим на стол пакет условий имплементации Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли. Эту работу также нужно выполнить в очень сжатые сроки. Подчеркиваю персональную ответственность за это министров Прасолова, Короленко, Присяжнюка, Ставицкого, Темника, Козака. И вообще это дело каждого члена Кабинета министров", - отметил Азаров.

Ранее "Главред" сообщал, что 21 ноября Украина приостановила процесс евроинтеграции. Кабмин издал распоряжение о приостановке работы над подготовкой к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. Согласно документу, подписанному Азаровым, делается это ради налаживания торгово-экономических отношений с Россией и другими странами СНГ, а также обеспечения национальной безопасности Украины.

Также напомним, что отказ от евроинтеграции привел к массовым акциям протеста – акции Евромайдан, участие в которых принимали более 2 млн человек.

Фото: nr2.ru