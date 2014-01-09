Положинский хочет уйти из совета Майдана: это не мое

Солист группы "Тартак" Сашко Положинский, возможно, будет просить вывести его из состава совета ВО "Майдан", поскольку это "не совсем то", в чем он видит "свою пользу и свою нужность", и есть, по его мнению, люди, которые значительно более достойны того, чтобы входить в состав этого совета.

Об этом он сказал в интервью Главкому.

"Я не хочу называть конкретных имен, потому что могу кого-то пропустить и получится не очень хорошо. Такие люди есть. Я хочу ввести их в состав этого совета, потому что искренне верю - они могут более эффективно работать в этом органе, чем я. Кроме этого, я чувствую, что это - не мое. Сидеть голосовать - противоречит моей природе. Но в тех условиях эффективно реализовывать те функции, которые на меня положили, я не могу", – сказал Положинский.

По его словам, работа совета Майдана во многом напоминает работу Верховной Рады, и в таких условиях он "просто не выдержит".

В то же время, отвечая на вопрос, завершится ли на этом его политическая деятельность, Сашко подчеркнул, что эта деятельность не политическая и она не завершится.

"Я это не называю политической деятельностью. Я это называю общественной или гражданской деятельностью. И, конечно, она будет продолжаться", – заявил певец.

Напомним, Сашко Положинский является активным участником акций протеста в Украине. В частности, во время провокаций на Банковой 1 декабря он пытался помешать силовому штурму АП в то время, когда на место событий еще не прибыл ни один политик.

Во время Народного вече 22 декабря, когда было объявлено о создании народного объединения "Майдан", Положинский вошел в состав совета этого объединения.