На Майдане рассказали, сколько денег тратят в день

Жизнедеятельность Майдана в среднем обходится в 50 тысяч гривен в день – за последние 20 дней декабря расходы на его функционирование составили около 1 миллиона.

Об этом на пресс-конференции сообщил один из координаторов Евромайдана, нардеп от "Батькивщины" Степан Кубив, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

"Это средства, которые мы заплатили за содержание Майдана в целом. В том числе это вывоз мусора, биотуалеты, коммунальные услуги, энергетика, холодная и горячая вода, оплата аренды помещений, использование бензина и солярки в генераторах и другие расходы, связанные с ведением хозяйства. Сюда же входит аренда помещений кухни и оплата работы поваров и персонала, которые убирают, включая вопросы санэпидемстанции", – сказал он.

Комментируя по просьбе журналистов заявление представителей Общественного совета Майдана о том, что Майдан выдыхается, Кубив заверил, что финансовых проблем Майдан не испытывает.

"Какая-либо неплатежеспособность Майдана на сегодня отсутствует. У нас есть сегодня средства, которые абсолютно позволяют нам стоять и дальше. Есть много спонсоров, которые делают пожертвования и нам помогают. Нам помогают или деньгами, или товарами".

Как ранее писал "Главред", оппозиция отвергла ультиматум Общественного совета Майдана о едином кандидате в президенты и заявила, что это требование является инициативой Администрации Президента.

"Когда власть видит, что она силовым способом не может разогнать Майдан, то пытается создать внутри проблему", – уверены в оппозиции.