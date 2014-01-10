Забужко об иске Медведчука: он так колядует

Украинская писательница Оксана Забужко прокомментировала решение Печерского районного суда Киева, который удовлетворил иск лидера общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука к ней относительно возмещения морального ущерба.

"Для журналистов: спасибо всем за сообщение, что на второй день Рождества Медведчук, оказывается, "выиграл у меня 25 копеек через суд" (с), о котором я и не догадывалась. Очевидно, это он так колядует (кто как умеет!). Всем добрым людям веселых праздников!" – написала Забужко на своей странице в Facebook.

Писательница говорит, что не знала о судебном иске Виктора Медведчука к ней и требование выплатить политику 25 копеек за оскорбления до того, как журналисты ей об этом сообщили.

Напомним, 8 января Печерский райсуд Киева удовлетворил иск главы "Украинского выбора" Виктора Медведчука к писательнице Оксане Забужко о возмещении морального ущерба.

Месяц назад Медведчук подал в суд на Забужко за распространение недостоверной, по его мнению, оскорбительной и лживой информации. В интервью Радио Свобода писательница обвинила Медведчука в причастности к провокациям против Евромайдана 30 ноября – 1 декабря.