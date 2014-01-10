Подробности драки после суда над "васильковскими террористами": стороны применили газ

Протестующие в поддержку осужденных "васильковских террористов" первыми начали бросать в сотрудников "Беркута" мусор и другие предметы и заблокировали выезды с территории Киево-Святошинского райсуда для автозаков.

Об этом сообщают очевидцы происшествия, пишет ЛигаБизнесИнформ.

После того как протестующие начали бросать в правоохранителей мусор, произошла обоюдная газовая атака, и "Беркут" предпринял контратаку, применив силу.

После блокирования выездов силовики оттеснили митингующих и выпустили автозаки. Возле суда находилось два автобуса с "Беркутом".

У здания суда также находилось несколько сотен протестующих.

В ходе стычек были избиты два фотокорреспондента - Макс Левин (Левый берег) и Алексей Чернышов (Цензор.нет). У обоих разбита фототехника, но серьезных телесных повреждений у них нет.

Информации о том, что кого-то задержали, пока нет. Милиция сообщила, что в МВД пока никто не обращался по поводу применения силы сотрудниками милиции.

Напомним, 10 января суд приговорил "васильковских террористов" Владимира Шпару, Игоря Мосийчука и Сергея Бевза к 6 годам заключения.



Отметим также, что после стычек осужденных вывезли из суда на автозаке.

фото: ЛигаБизнесИнформ.