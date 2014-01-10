Подробности драки после суда над "васильковскими террористами": стороны применили газ

Под судом между митингующими и "Беркутовцами произошла обоюдная газовая атака. говорят очевидцы.
Протестующие в поддержку осужденных "васильковских террористов" первыми начали бросать в сотрудников "Беркута" мусор и другие предметы и заблокировали выезды с территории Киево-Святошинского райсуда для автозаков.
Об этом сообщают очевидцы происшествия, пишет ЛигаБизнесИнформ.
После того как протестующие начали бросать в правоохранителей мусор, произошла обоюдная газовая атака, и "Беркут" предпринял контратаку, применив силу.
После блокирования выездов силовики оттеснили митингующих и выпустили автозаки. Возле суда находилось два автобуса с "Беркутом".
У здания суда также находилось несколько сотен протестующих.
В ходе стычек были избиты два фотокорреспондента - Макс Левин (Левый берег) и Алексей Чернышов (Цензор.нет). У обоих разбита фототехника, но серьезных телесных повреждений у них нет.
Информации о том, что кого-то задержали, пока нет. Милиция сообщила, что в МВД пока никто не обращался по поводу применения силы сотрудниками милиции.
Напомним, 10 января суд приговорил "васильковских террористов" Владимира Шпару, Игоря Мосийчука и Сергея Бевза к 6 годам заключения.
Отметим также, что после стычек осужденных вывезли из суда на автозаке.
фото: ЛигаБизнесИнформ.