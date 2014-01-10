Митингующие заблокировали здание суда, где вынесли приговор "васильковским террористам"

Митингующие заблокировали зданием Киево-Святошинского районного суда, где проходило заседание суда по делу " васильковских террористов", чтобы не выпустить из него судью Юрия Бурбелу.

На данный момент в здании суда находятся более 100 правоохранителей, а также ряд народных депутатов и активистов, передает УНИАН.

Двери, которые ведут во двор суда, охраняют бойцы спецподразделения судебной милиции "Грифон".

На улице здание суда продолжают пикетировать несколько сот активистов, в основном ВО "Свобода".

Также свободовцы на своей страничке в Twitter, написали, что к суду подтянули 5 автобусов "Беркута".

Напомним, 10 января суд приговорил "васильковских террористов" Владимира Шпару, Игоря Мосийчука и Сергея Бевза к 6 годам заключения.

22 августа 2011 года в Василькове Киевской области работники СБУ изъяли якобы взрывное устройство.

СБУ задержала двух депутатов Васильковского городского совета Игоря Мосийчука и Сергея Бевза и помощника депутата Владимира Шпару, которых обвинили в подготовке теракта, а именно – подрыве памятника Ленину в Борисполе. Сам памятник на тот момент уже был демонтирован по решению Бориспольского городского совета.

С конца 2011 года дело рассматривал Киево-Святошинский райсуд.