Суд над "васильковскими террористами": опубликовано видео драки "Беркута" и активистов

10 января 2014, 20:05

Милиция оттеснила митингующих с территории суда.

Блокирование Киево-Святошинского райсуда

Под Киево-Святошинским райсудом, который вынес приговор "васильковским террористам", произошли столкновения митингующих с "Беркутом".

Как сообщает ВО Свобода в Twitter, "возле Киево-Святошинского суда "Беркут" жестоко бьет протестующих. Есть информация, что одному из протестующих сломали ногу", - сообщается на сайте.

Также народный депутат Эдуард Леонов сообщил, что "спецбойцы "Беркута" повалили его (Леонова) на землю и били ногами".

"В суде продолжается стычка – митингующие пытаются попасть в суд, судью сопровождают сотрудники "Грифона".

Все выходы Киево-Святошинского райсуда заблокированы митингующими, сооружена баррикада. Люди не пускают автозак. В суд подтянулось 5 автобусов "Беркута", - сообщали ранее свободовцы.

Также свободовец Павел Кириленко сообщил, что "у суда "Беркут" бил всех, даже женщин. Люди получили травмы головы, ног и колен".

На страничке Facebook Евромайдана активисты пишут, что один из активистов лежит на носилках с перебитой ногой в машине скорой, и уже 15 минут его никуди не везут.

В ходе драки под районным судом сильно пострадало несколько активистов и журналистов, пишет Левый берег

Сильно пострадал фотокорреспондент Алексей Чернышов, несколько раз ударили палкой по голове фотокора LB.ru Макса Левина. "У одного из активистов вырван кусок мышцы на ноге. Также "Беркут" серьезно травмировал одного пожилого активиста", - пишет издание. 



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Между тем, как пишет УНН, в милиции назвали активистов, которые блокировали здание суда, боевиками. По информации издания, правоохранители оттеснили активистов, которые препятствовали выезду спецавтомобиля с территории Киево-Святошинского районного суда. 

"Около 200-300 активистов митинговали у стен Киево-Святошинского районного суда. Из них 50 боевиков, при появлении спецавтомобиля (автозака с осужденными - ред.) начали препятствовать его выезду. Милиция оттеснила митингующих, а точнее боевиков, которые препятствовали выезду спецавтомобиля с территории Киево-Святошинского районного суда. В настоящее время беспорядков не наблюдается. Все митингующие разошлись", - сообщили в МВД.



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Напомним, 10 января суд приговорил "васильковских террористов" Владимира Шпару, Игоря Мосийчука и Сергея Бевза к 6 годам заключения.

Отметим также, что после стычек осужденных вывезли из суда на автозаке.

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