"Васильковских террористов" под крики "Ганьба" посадили на 6 лет

Киево-Святошинский суд приговорил так называемых " васильковских террористов" Владимира Шпару, Игоря Мосийчука и Сергея Бевза к 6 годам заключения.

Соответствующий приговор зачитал судья Юрий Бурбела, пишет Украинская правда

"Террористы" признаны виновными за призывы к свержению конституционного строя, подготовке теракта и незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами.

Приговор вступает в силу со дня их задержания. Следовательно, они должны оставаться в тюрьме еще 4 года.

"Ваша честь, что ты делаешь, падла" , - кричали люди из зала суда . " Мосийчук - диабетик", "У них во всех малолетние дети", - возмущались присутствующие на суде.

Судья начал выкрикивать угрозы за нарушение порядка в зале, но присутствующие заглушили его криками "Ганьба".

Милиционеры в жесткой форме вывела из зала суда подсудимых.

Как сообщается в Twitter ВО "Свобода", в зале суда началась потасовка.

"В суде продолжается драка - митингующие пытаются попасть в суд, судью сопровождают сотрудники "Грифона".

Сотрудники милиции начали избивать собравшихся, но все быстро стихло. Затем стычки продолжились вне зала суда.

Под судом митингующие кричали " Банду геть".

Напомним, 26 августа 2011 года трое членов националистической организации "Патриот Украины" были взяты под стражу по обвинениям в планах взорвать памятник Ленину.