В ночных столкновениях пострадали 11 человек

В результате событий 10 и 11 января возле Киево-Святошинского районного суда Киевской области и Святошинского РУ ГУМВД Украины в Киеве пострадали 11 человек, из которых двое госпитализированы.

Об этом сообщает секретариат уполномоченного Верховной Рады по правам человека со ссылкой на данные Департамента здравоохранения КГГА.

"По информации Департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации, в результате вышеуказанных событий 11 человек с разной степенью телесных повреждений были доставлены транспортом экстренной медицинской помощи в Киевскую городскую клиническую больницу №17 и Киевской областной больницы", – сказано в сообщении.

Работниками секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека посетили пострадавших. Установлено, что два человека были госпитализированы, пять человек отказались от госпитализации, четыре человека имели незначительные телесные повреждения и в госпитализации не нуждались.

Как ранее писал "Главред", пресс-служба МВД сообщила, что различные повреждения получили около 20 сотрудников "Беркута", один из них госпитализирован с переломом ноги.

Напомним, 10 и вночь на 11 января у здания Киево-Святошинского районного суда, где был вынесен приговор по делу "васильковских террористов", произошли столкновения между активистами Майдана и сотрудниками "Беркута".

Противостояние было жестким, есть пострадавшие, в том числе журналисты и экс-министр МВД Юрий Луценко.