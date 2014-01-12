Милиция и "титушки" оцепили правительственный квартал: опубликованы фото

В Мариинском парке правоохранительные органы и молодчики в спортивной одежде также готовятся к вече. Милиция усилила охрану правительственного квартала.

В парке находятся титушки, а под Радой и Кабмином милици передает ЛИГАБизнесИнформ.



Раньше кордон милиции стоял за металлическим забором прямо возле входа во двор Верховной Рады. Теперь этот кордон перенесли в глубину Мариинского парка так, что охраняемая территория охватывает здание Министерства здравоохранения, которое на этой неделе пикетировали активисты Майдана.

Стоит также отметить, что в Мариинском парке возле Верховной Рады собрались около 50 молодых людей спортивной внешности.

Возле Верховной Рады стоят около 20 милицейских автобусов. Количество сотрудников милиции у здания правительства осталось прежним. Во дворе Кабмина стоят семь милицейских автобусов. Здесь же дежурит машина скорой помощи.

На улице Грушевского стоят пять милицейских кордонов, дорога перекрыта автобусами и ЗИЛами.

Напомним, сегодня, 12 января, на Майдане Независимости в Киеве началось седьмое Народное Вече – в центре столицы собралось около 30 тысяч человек, люди продолжают подходить.

фото: ЛигаБизнесИнформ