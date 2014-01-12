Судья "васильковских террористов" попал в реанимацию – СМИ

Судья Киево-Святошинского райсуда Киевской области Юрий Бурбела, который вынес приговор троим "васильковским террористам", был госпитализирован в одну из клиник Киева.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает "Интерфакс-Украина".

"Судья Киево-Святошинского района, выносивший приговор "васильковским террористам", госпитализирован в одну из клиник. Его состояние тяжелое", - сообщил собеседник агентства, добавив при этом, что "скорее всего, судья в реанимации".

Вместе с тем, источник не уточнил, в связи с чем госпитализирован судья и в какой именно клинике он находится.

Ранее "Главред" сообщал, что Киево-Святошинский суд приговорил "васильковских террористов" Владимира Шпару, Игоря Мосийчука и Сергея Бевза к 6 годам заключения.

Они признаны виновными за призывы к свержению конституционного строя, подготовке теракта и незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами.