Оппозиция заблокировала Раду, опубликованы фото

Во вторник, 14 января, утром должна была начать свою работу новая сессия Верховной Рады, однако оппозиция заблокировал работу парламента с требованием не принимать бюджет на 2014-й год.

Нардеп от ВО "Свобода" Руслан Марцинкив заявил: "Мы будем блокировать ВР, потому что нельзя принимать бюджет, который предлагает правительство", сообщает Twitter "Свободы".

А пока Рада заблокирована, свободовец Богдан Бенюк засеял сессионный зал парламента.

Позже оппозиционеры пропустили спикера Владимира Рыбака к президиуму, он на минуту открыл утреннее заседание Рады и объявил перерыв до 16 часов, сообщает УНИАН.

"Сейчас в кабинете председателя Верховной Рады Украины идут переговоры, идут консультации руководителей всех фракций", – сообщил спикер. В сессионном зале зарегистрировалось 269 народных депутатов Украины.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера лидеры фракций УДАР Виталий Кличко и "Свобода" Олег Тягнибок на согласительном совете в Раде обнародовали требования оппозиции об отставке главы МВД Виталия Захарченко, прекращении политических репрессий против участников Евромайданов и о заслушивании информации генпрокурора Виктора Пшонки в парламенте.

Фото: Facebook Дмитрия Ларина