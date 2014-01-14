Оппозиция заблокировала Раду, опубликованы фото

Свободовец Бенюк посевает в парламенте.
Нардеп от ВО "Свобода" Руслан Марцинкив заявил: "Мы будем блокировать ВР, потому что нельзя принимать бюджет, который предлагает правительство", сообщает Twitter "Свободы".
А пока Рада заблокирована, свободовец Богдан Бенюк засеял сессионный зал парламента.
Позже оппозиционеры пропустили спикера Владимира Рыбака к президиуму, он на минуту открыл утреннее заседание Рады и объявил перерыв до 16 часов, сообщает УНИАН.
"Сейчас в кабинете председателя Верховной Рады Украины идут переговоры, идут консультации руководителей всех фракций", – сообщил спикер. В сессионном зале зарегистрировалось 269 народных депутатов Украины.
Ранее "Главред" сообщал, что вчера лидеры фракций УДАР Виталий Кличко и "Свобода" Олег Тягнибок на согласительном совете в Раде обнародовали требования оппозиции об отставке главы МВД Виталия Захарченко, прекращении политических репрессий против участников Евромайданов и о заслушивании информации генпрокурора Виктора Пшонки в парламенте.
Фото: Facebook Дмитрия Ларина