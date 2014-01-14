Кличко заявил, что может идти в президенты: я всегда поднимал украинский флаг

Лидер УДАРа Виталий Кличко уверен, что законных оснований для снятия его с выборов нет, а отказ ВАСУ отменить принятие так называемой поправки Кличко не помешает ему баллотироваться в президенты.

Об этом он заявил на брифинге в ВР 14 января, сообщает Украинская правда.

"Никаких оснований снять меня с выборов нет", – заявил политик.

По его мнению, власть просто пытается "сформировать в обществе мнение, что Кличко не имеет права баллотироваться".

"Я с момента провозглашения Независимости был и есть гражданином Украины. Во всех странах, где я проводил бои, я поднимал украинский флаг", – напомнил чемпион.

В связи со сложившейся ситуацией регионалка Анна Герман сегодня уже посоветовала Кличко отказаться от вида на жительство в других странах.

"Когда найду время, я научу Кличко одной песне. Слова к ней написал Василий Симоненко. Там есть такие слова: "Можна все на світі вибирати, сину. Вибрати не можна лише Батьківщину". Я думаю, что Кличко должен над этим задуматься, и решить, что украинская земля ему родная", – сказала Герман.

Напомним, в октябре 2013 года Рада приняла изменения в Налоговый кодекс, которые могут использовать для того, чтобы не дать Кличко баллотироваться на пост президента.

10 января ВАСУ отказался удовлетворить требование Кличко отменить принятие этих "поправок", якобы из-за неподсудности.

Как ранее писал "Главред", Виталий Кличко продолжает настаивать на выдвижении единого кандидата от оппозиции уже в первом туре президентских выборов.

Лидер УДАРа уверен, что единый кандидат необходим для победы оппозиции.

"Демократические силы должны выдвинуть и поддержать единого кандидата на президентских выборах. Я об этом заявил давно, и мнения своего не изменил. Как мы можем говорить о единой команде, когда будет идти несколько кандидатов? Разве не это сегодня нужно власти, чтобы растянуть голоса и во втором туре устроить жестокий сюрприз?", – отметил Кличко.