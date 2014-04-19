Яценюк поздравил с Пасхой: мы отстоим право на счастливое будущее

Премьер-министр Арсений Яценюк поздравил Украину с Пасхой.

Приводим полностью текст поздравления, который публикует пресс-служба Кабмина.

"Дорогие соотечественники!

Искренне поздравляю вас с Пасхой - светлым и жизнеутверждающим праздником Христова Воскресения.

В этот Великий день, который возвышает человека, озаряет его путь и вдохновляет надеждой, мы верим и знаем, что все будет складываться хорошо в нашем общем доме.

Мы никогда не поступимся нашим достоинством и нашей свободой, мы отстоим наше право на счастливое будущее. Ведь Пасха говорит каждому из нас: зло никогда не одолеет добро, мрак никогда не заменит свет.

Сердечно желаю всем Пасхальной радости, мира, счастья и благополучия.

Христос Воскрес!"