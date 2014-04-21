В ГПУ взялись за сепаратистские митинги на Луганщине: начато расследование

В ГПУ отреагировали на сепаратистские митинги, которые прошли в разных городах Луганской области, заявив, что они противозаконны. По факту их проведения было начато расследование, которое находится на личном контроле прокурора Луганской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

В ведомстве отметили, что правоохранительные органы Луганщины зафиксировали активность малочисленных групп неизвестных граждан, которые в отдельных районах области без предупреждения и согласования с местными властями и широкой общественностью организовывали и проводили несанкционированные митинги.

"Повестка дня этого собрания носила незаконный характер, призывы во время них характеризовались антиконституционными требованиями к нарушению территориальной целостности Украины, в том числе, с использованием федералистских настроений", - отметили в ведомстве.

"Таким образом, сами митинги можно было охарактеризовать как однозначно нелегитимные", - считают в ГПУ.

Также в ведомстве подчеркнули, что выступления участников на митингах, их символика и лозунги федерализации, призывы провести местный референдум содержали ярко выраженные сепаратистские признаки.

"Расценивая эти возмущения на Луганщине как противоправные, прокуратура области внесла сведения о них в Единый реестр досудебных расследований. Состояние досудебного расследования находится на личном контроле прокурора Луганской области", - говорится в сообщении.

Генпрокуратура еще раз напомнила организаторам "провокационных сборищ" о дальнейших суровых последствиях подобных антигосударственных шагов.

"В случае формулировки сепаратистских требований и вынесения решений в документальном виде, этим неадекватным проявлениям будет предоставлено жесткую правовую оценку. Соответственно такие решения будут без промедления обжалованы в судебном порядке с известными последствиями", - отметили в прокуратуре.

Кроме вышесказанного напомним, что сегодня, 21 апреля, возле захваченного здания СБУ в Луганске сепаратисты намеревались представить так называемую "новую власть". На данный момент около админздания находится около 500 человек.