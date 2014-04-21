В Луганске под СБУ сепаратисты хотят объявить "новую власть"

В понедельник, 21 апреля, в Луганске под зданием захваченного сепаратистами СБУ собралось около 500 человек.

Об этом сообщает городское издание 0642.

Ведущие объявили, что на сейчас момент проходят митинги-собрания в районах, на митингах выдвигают кандидатуры новой власти. В 14.00 все должны собраться на площади перед СБУ. От каждого города-района прибудет делегация, представят своих кандидатов.

Также собравшиеся пели гимн России, приложив руку к сердцу, как государственный.

Ранее "Главред" сообщал, что и.о. президента Украины Александр Турчинов заявил, что губернаторами на Донбассе могут стать люди, избранные местными жителями.

Фото, видео: cxid.info