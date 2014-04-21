Джемилев об указе Путина: Россия сама должна реабилитироваться за преступление 1944 года

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев прокомментировал указ президента РФ Владимира Путина о реабилитации крымских татар, назвав его политическим шагом для укрепления российской политики на полуострове.

Об этом он заявил изданию Крым.Реалии.

"В реабилитации со стороны России мы как-то и не нуждаемся. Россия сама должна реабилитироваться перед нами за то совершенное преступление в 1944 году", – заявил Джемилев.

По мнению Джемилева, данный указ запоздал на 23 года.

"Почему они (власти России – Ред.) решили этот указ издавать после оккупации нашей территории – интересный вопрос для нас. Конечно, Россия должна участвовать в решении социальных проблем, которые у нас есть, но это нужно делать в рамках соглашений между нашими странами... Россия должна была сразу после провозглашения Российской Федерации в 1991 году заявить о том, что депортация была преступлением, взять на себя обязательства по возращению и обустройству крымских татар на своей земле", – считает лидер крымских татар.

По его мнению, ранее "российская пропаганда постоянно со злобой говорила, что Украина стимулирует возвращение крымских татар, чтобы тем самым нарушить демографическую ситуацию в ущерб русским".

"Сейчас вдруг такой реверанс", – отметил Джемилев.

Ранее "Главред" сообщал, что 21 апреля Путин подписал указ о реабилитации крымскотатарского и других народов Крыма, пострадавших от репрессий в сталинские годы.