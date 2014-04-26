Королевская заявила, что государство должно гарантировать шахтерам безопасность труда

Государство должно гарантировать шахтерам безопасные условия труда и достойный уровень социальной защиты.

Об этом заявила кандидат на пост Президента Украины Наталия Королевская, посещая в больнице шахтеров, которые пострадали от взрыва на шахте им. академика А.А. Скочинского в Донецке 11 апреля, пишет УНИАН.

"Руководство шахты и правительство должны сделать все, чтобы обеспечить вам нормальное лечение, реабилитацию и все полагающиеся выплаты. Если с этим возникнут проблемы, попытаются затянуть время, или сэкономить на вас, обращайтесь ко мне, я возьму этот вопрос под контроль", - сказала она.

По словам Королевской, в Украине перестали системно заниматься развитием угольной отрасли, из-за чего и экономятся средства на безопасности работы в шахтах.

"Сейчас на шахтах Донбасса начались забастовки. Люди требуют улучшения условий труда, своевременной заработной платы и ее должного уровня. Я считаю, что они правы. Когда растут цены, когда нет уверенности в завтрашнем дне, для людей единственный выход - это выйти на протест", - сказала Королевская.

Она также заявила, что приехала на Донбасс, чтобы привлечь внимание центральной власти и общественности к реальным проблемам людей, живущих на Востоке.

По ее словам, как только правительство обеспечит социальную защиту и нормальный уровень жизни, в Украине не будет никаких акций протеста и сепаратистов.