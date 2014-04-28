Донецкий губернатор призвал провести референдум уже в мае

Глава Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута призвал и.о. президента Украины Александра Турчинова принять решение о проведении всеукраинского референдума 25 мая - в день президентских выборов.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА, пишет "ОстроВ".

Губернатор Донецкой области озвучил эту инициативу во время встречи с Турчиновым, на которой также присутствовал мэр Донецка Александр Лукьянченко.

"В ходе встречи Сергей Тарута озвучил инициативу о проведении национального референдума. Накануне это предложение было сформулировано и одобрено в ходе совместного заседания мэров городов, глав районных советов, и районных госадминистраций Донецкой области", - отмечается в сообщении.

Как заявил губернатор, на референдум планируется вынести вопросы передачи дополнительных властных полномочий регионам Украины и создания муниципальной милиции.

По мнению Таруты, проведение национального референдума позволит объединить страну вокруг идеи реформ и внедрения европейских стандартов. Он считает, что провести референдум необходимо 25 мая, в день выборов Президента Украины.

Глава Донецкой облгосадминистрации представил на рассмотрение Турчинова законодательные инициативы, позволяющие осуществить референдум в заявленный срок.

Как отметил мэр Донецка Лукьянченко, проведение референдума будет способствовать снижению социально-политической напряженности в регионах юго-востока Украины.

"Мы консолидировали свои усилия для того, чтобы в Украине воцарился гражданский мир, порядок и согласие. Все граждане нашей страны должны иметь возможность высказать свое мнение по тем вопросам, которые их реально волнуют. На данном этапе - решающее слово за депутатами Верховной Рады", - подчеркнул Тарута.

Напомним, ранее власти Донецка и Харькова заявляли, что Верховная Рада должна срочно принять закон о местных референдумах. Также они выступили за то, чтобы референдумы состоялись в ближайшее время.

Между тем, террористы заявляют о своих "референдумах". В частности, в Донецке боевики хотят провести его 11 мая.