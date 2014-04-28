Завтра Рада рассмотрит вопрос назначения всеукраинского референдума

Верховная Рада во вторник, 29 апреля, планирует рассмотреть вопрос о проведении всеукраинского референдума.

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает "Интерфакс-Украина".

"Завтра Рада рассмотрит вопрос о проведении всеукраинского референдума", - сказал министр.

По его словам, "дополнительную информацию предоставит правительство".

Как известно, сегодня появилась информация о том, что СНБО на своем заседании одобрил решение о проведении всеукраинского референдума по поводу государственного строя Украины.

Как сообщалось, ранее руководство самопровозглашенной "Донецкой народной республики" объявило на 11 мая проведение референдума, на обсуждение предлагается вынести вопрос: "Поддерживаете ли вы Акт о государственной самостоятельности Донецкой народной республики".

Кроме того, представители самопровозглашенной "Луганской народной республики" также приняли решение провести 11 мая "общеобластной референдум", на котором вынести вопрос: "Поддерживаете ли вы акт о провозглашении государственной самостоятельности Луганской народной республики?".

Напомним также, что сегодня донецкий губернатор Сергей Тарута призвал и.о. президента Украины Александра Турчинов принять решение о проведении всеукраинского референдума 25 мая - в день президентских выборов.