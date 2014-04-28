Мэра Харькова Геннадия Кернеса перевели из реанимации в палату интенсивной терапии.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской мэрии, передает "РБК-Украина".

При этом состояние харьковского градоначальника по-прежнему остается тяжелым.

Напомним, ранее хирург Валерий Бойко, оперировавший Кернеса, заявил, что угроза для жизни политика будет сохраняться несколько дней.

В свою очередь, бывший харьковский губернатор Михаил Добкин рассказал о тяжести ранений, полученных Кернесом.

"Состояние очень тяжелое. Он находится в операционной, его нельзя перевозить даже в палату интенсивной терапии. Он подключен к аппарату вентеляции легких", - подчеркнул Добкин.

Также он не исключил, что Кернесу может потребоваться помощь "узкопрофильных врачей, имеющих опыт работы с огнестрельными ранениями".

Кроме того, Добкин подчеркнул, что на месте покушения на Кернеса была найдена граната с выдернутой чекой.

"На месте, где он упал, была найдена граната с выдернутой чекой, которая не разорвалась. По счастливой случайности она не разорвалась", - добавил он.

Напомним, как сообщал "Главред", сегодня около 12:00, произошло покушение на харьковского мэра Геннадия Кернеса – он был ранен из огнестрельного оружия.

Главные подробности об этом инциденте смотрите в спецтеме "Главреда".