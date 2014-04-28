Рада может назначить референдум о единстве Украины на 15 июня - СМИ

Завтра, 29 апреля, Верховная Рада может назначить всеукраинский референдум относительно единства Украины, расширение прав регионов и децентрализации 15 июня.

Принятие соответствующего решения будет рекомендовать СНБО, заявил политолог Игорь Жданов в Facebook.

"Из информированных источников стало известно, что СНБО принял решение рекомендовать проведение всеукраинского референдума относительно единства Украины, расширение прав регионов и децентрализации 15 июня (а не 25 мая, как кто-то поспешил сообщить)", - заявил он.

Также политолог отметил, что "окончательное решение должна принять Верховная Рада при участии всех политических сил, в том числе Партии регионов. Проведение референдума и его положительные результаты относительно единства страны выбьют козыри из рук сепаратистов и Путина".

Напомним, ранее стало известно о планах Рады рассмотреть вопрос о назначении всеукраинского референдума.