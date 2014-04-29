Экстремисты в Донецке отпустили взятых в заложники участников митинга за единство Украины

Заложников, которых пророссийские экстремисты захватили после нападения на участников митинга за единство Украины в Донецке, освободили.

Об этом сообщили в донецкой милиции, передает ТСН.

"Новости Донбасса", в то же время, пишут, что злоумышленники отпустили одного из семерых захваченных митингующих.

Сообщалось, что их удерживали в здании Донецкой ОГА и помещении бывшей приемной Партии регионов по адресу бульвар Шевченко, 2.

Вчера с похитителями встречался представитель миссии ОБСЕ по правам человека.

Между тем, в пресс-службе Донецкой ОГА уточнили, что во время столкновений пострадали 12 человек, из них 10-ти оказана медицинская помощь, их отпустили домой. Двое человек госпитализированы (в челюстно-лицевое отделение и в нейрохирургию).

Напомним, вечером в понедельник, 28 апреля, пророссийские экстремисты напали на митинг за единство Украины в Донецке и при бездействии милиции жестоко избивали его участников.