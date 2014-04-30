Украинская армия приведена в полную боеготовность: велика угроза вторжения России

Из-за угрозы российского вторжения украинская армия приведена в состояние полной боеготовности.
Украинская армия приведена в полную боевую готовность из-за угрозы вооруженного вторжения России.
Об этом заявил и.о. президента Александр Турчинов, передает УНИАН.
"Наши вооруженные силы приведены в полную боевую готовность", - подчеркнул он.
Также Турчинов отметил, что сегодня существует реальная угроза "континентальной войны России против Украины".
Напомним, ранее и.о. главы государства признал, что власть не контролирует ситуации в захваченном пророссийскими экстремистами Донецке.
Больше о положении дел на Востоке Украины смотрите в спецтеме "Главреда".