Украинская армия приведена в полную боеготовность: велика угроза вторжения России

Украинская армия приведена в полную боевую готовность из-за угрозы вооруженного вторжения России.

Об этом заявил и.о. президента Александр Турчинов, передает УНИАН.

"Наши вооруженные силы приведены в полную боевую готовность", - подчеркнул он.

Также Турчинов отметил, что сегодня существует реальная угроза "континентальной войны России против Украины".

Напомним, ранее и.о. главы государства признал, что власть не контролирует ситуации в захваченном пророссийскими экстремистами Донецке.

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