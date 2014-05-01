На Донбассе экстремисты захватили еще два горотдела МВД: опубликовано видео

Сепаратисты взяли штурмом горотделы милиции в двух городах Донецкой области.
В двух городах Донецкой области – Красноармейске и Родинском – экстремисты захватили горотделы милиции.
Об этом сообщает 06239.com.ua.
Штурм в Красноармейске начался около 16:30: в здании были выбиты окна, выломаны двери и ворота.
Несколько участников штурма ворвались в здание, однако милиция вместе с оружием покинула здание.
Сепаратисты сразу же начали устанавливать баррикады на территории горотдела.
В Родинском, по словам очевидцев, милицию штурмовали около 300 человек – там здание МВД также было захвачено.
Во время штурма ни Красноармейске, ни в Родинском, милиционеры не пострадали.
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