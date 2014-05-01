На Донбассе экстремисты захватили еще два горотдела МВД: опубликовано видео

В двух городах Донецкой области – Красноармейске и Родинском – экстремисты захватили горотделы милиции.

Об этом сообщает 06239.com.ua.

Штурм в Красноармейске начался около 16:30: в здании были выбиты окна, выломаны двери и ворота.

Несколько участников штурма ворвались в здание, однако милиция вместе с оружием покинула здание.

Сепаратисты сразу же начали устанавливать баррикады на территории горотдела.

В Родинском, по словам очевидцев, милицию штурмовали около 300 человек – там здание МВД также было захвачено.

Во время штурма ни Красноармейске, ни в Родинском, милиционеры не пострадали.

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