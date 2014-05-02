В Одессе патриоты выбили сепаратистов из Дома профсоюзов и сожгли их лагерь, опубликованы фото

В Одессе во время массовых столкновений патриотов и сепаратистов в центре города, проукраински настроенные активисты выбили из Дома профсоюзов сторонников России, попытавшихся захватить здание.

Кроме того, на Куликово поле пришли несколько сот проукраинских активистов и подожгли палатки сепаратистов, сообщает УНИАН.

Антимайдановцы скрылись в здании Дома профсоюзов, отстреливались и бросали камни.

Активисты выбили входную дверь и ворвались в здание. Внутри, как объяснили активисты, были также заблокированы двери во всех кабинетах, откуда сепаратисты отстреливались. Сейчас в здании пожар, причина – пока неизвестна.

Один человек выпал с четвертого этажа, он скончался на месте. Еще один, как сообщают очевидцы, сгорел заживо в здании, пишут "Вести".

Ранее "Главред" сообщал, что после сегодня в Одессе сепаратисты напали на участников митинга за единую Украину. Уже пострадали несколько десятков человек, в том числе журналисты и правоохранители. Погибли три человека.

фото, видео: Facebook Виталия Уманца