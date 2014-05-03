Джемилева не пускают в Крым: навстречу вышли тысячи крымских татар, их окружили военные

Сегодня около пяти тысяч крымских татар прорвали границу между аннексированным Крымом и Украиной в пункте пропуска Армянск, чтобы поддержать депутата Верховной рады Украины, одного из лидеров крымских татар, Мустафу Джемилева, которому РФ ранее запретила въезд на свою территорию, в его стремлении попасть в АР Крым.

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на данные пресс-секретаря Меджлиса Лейлу Муслимову.

"Многочисленные соотечественники, прибывшие встречать 3 мая Мустафу Джемилева к административно-территориальной границе (Армянск), скандируя "Мустафа!", "Миллет, Ватан" (Народ, Родина), прорвали российский кордон военных в масках. Произошла потасовка, прозвучал один выстрел", - сообщила Муслимова.

По ее данным на КПП находится около 5 тыс. крымских татар.

Позже сообщалось, что на блокпосте Джемилева, ожидающего решения о пропуске через КПП в Крым, и крымских татар окружили автобусы с военными.

"Людей, которые совместно с лидером крымских татар Джемилевым ожидают дальнейших решений о пропуске или... дополнительно окружили три "Урала", а также автобусы с военными", - отметила она.

У крымских татар также возникли проблемы в Симферополе.

"К соотечественникам, которые вышли перекрывать трассу Симферополь-Бахчисарай возле автостанции "Западная", подошел мужчина в гражданском, представился, что он - начальник милиции Киевского района в Симферополя, и требует разойтись, мотивируя тем, что якобы люди нарушают законы РФ", - отметила Муслимова.

"Люди также подтвердили, что зафиксировали, как пять автобусов с военными из Севастополя направились в сторону Симферополя", - пишет пресс-секретарь Меджлиса.

Позже стало известно, что в городе Армянск приостановлен пограничный пропуск граждан из-за блокирования перехода российскими военными в связи с прибытием в АР Крым Джемилева.

Об этом заявили в ГПСУ, отметив, что сегодня днем к пункту контроля "Каланчак" на выезд из материковой части Украины прибыла группа людей во главе с Джемилевым.

После оформления на украинском посту группа проследовала к российскому пункту контроля "Армянск". В ведомстве отметили, что навстречу Джемилеву вышли тысячи крымских татар во главе с Рефатом Чубаровым.

Ранее сообщалось, что утром 22 апреля Джемилеву, который пересекал границу оккупированного Крыма с Украиной, вручили "Акт уведомления о запрете въезда в Российскую Федерацию".

Джемилев назвал врученное ему решение ни чем иным, как показателем того, "с каким "цивилизованным" государством мы имеем дело". Он также заявил, что несмотря на любые постановления, будет ездить в Крым.

Видео: ТСН