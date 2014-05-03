Запретив Джемилеву въезд в Крым, Россия бросила вызов крымскотатарскому народу - МИД

В МИД Украины отреагировали на введенный Россией запрет на въезд в аннексированный Крым депутату Верховной рады Украины, одному из лидеров крымских татар - Мустафе Джемилеву, заявив, что это является вызовом всему крымскотатарскому народу.

Об этом идет речь в заявлении Министерства иностранных дел Украины, распространенном Департаментом информационной политики ведомства, сообщает УНИАН.

"Запретив лидеру крымских татар, легендарному правозащитнику Мустафе Джемилеву попасть на свою родную землю, российская власть бросила очередной вызов всему этому многострадальному народу", - говорится в заявлении.

В МИД выразили убеждение, что такие действия российской власти и нелегитимного руководства АР Крым являются, вне всякого сомнения, местью Джемилеву за его четкую и бескомпромиссную позицию относительно непризнания "псевдореферендума и аннексии Крыма", попыткой придушить национально-освободительное движение крымскотатарского народа.

"Убеждены, что, не сломавшись во время сталинских депортаций, крымские татары способны дать достойный отпор и его нынешним последователям в России", - отметили в МИД.

Напомним, сегодня, 3 мая, около пяти тысяч крымских татар прорвали границу между аннексированным Крымом и Украиной в пункте пропуска Армянск, чтобы поддержать Джемилева, который хотел попасть на территорию АР Крым.

Ранее сообщалось, что утром 22 апреля Джемилеву, который пересекал границу оккупированного Крыма с Украиной, вручили "Акт уведомления о запрете въезда в Российскую Федерацию".

Джемилев назвал врученное ему решение ни чем иным, как показателем того, "с каким "цивилизованным" государством мы имеем дело". Он также заявил, что несмотря на любые постановления, будет ездить в Крым.