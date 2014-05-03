В Мариуполе стрельба, на улицах горят шины: в городе говорят об операции против террористов

В центре Мариуполя началась стрельба - слышны как пистолетные выстрелы, так и автоматные очереди.

Жители города говорят, о спецоперации по освобождению горсовета от боевиков, пишут "Новости Донбасса".

Вместе с тем, как сообщил в Твиттере Sergey Osadchiy, в городе не прекращается стрельба, слышны звуки вертолета.

На улицах горят автомобильные шины, зажженные сепаратистами.

К захваченному боевиками горсовету выдвинулись БТР.

В соцсетях также пишут, что в городе началась антитеррористическая операция.

В то же время, некоторые местные СМИ сообщают, что Мариуполь атаковали "неизвестные вооруженные люди".

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