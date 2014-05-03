В Мариуполе стрельба, на улицах горят шины: в городе говорят об операции против террористов

В Мариуполе говорят, что в городе началась АТО.
Жители города говорят, о спецоперации по освобождению горсовета от боевиков, пишут "Новости Донбасса".
Вместе с тем, как сообщил в Твиттере Sergey Osadchiy, в городе не прекращается стрельба, слышны звуки вертолета.
На улицах горят автомобильные шины, зажженные сепаратистами.
К захваченному боевиками горсовету выдвинулись БТР.
В соцсетях также пишут, что в городе началась антитеррористическая операция.
В то же время, некоторые местные СМИ сообщают, что Мариуполь атаковали "неизвестные вооруженные люди".
Больше об АТО на востоке Украины читайте в спецтеме "Главреда".